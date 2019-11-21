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Экс-советник Трампа: Украина не вмешивалась в выборы в США

Экс-советник Трампа: Украина не вмешивалась в выборы в США - Фото
Фиона Хилл (фото - ЕРА)
21.11.2019, 18:04

Фиона Хилл попросила не продвигать "политически ангажированную ложь", которая ставит под сомнение вмешательство России в выборы 2016 года в США

Бывший советник президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл заявила на общественных слушаниях по делу об импичменте Трампа, что предположение о вмешательстве Украины в американские выборы - фейк российских спецслужб. Об этом сообщает Reuters.

Хилл призвала законодателей в ходе расследования импичмента в Палате представителей не продвигать "политически ангажированную ложь", которая ставит под сомнение вмешательство России в выборы 2016 года в США.

Она отметила, что некоторые члены Комитета по разведке Палаты представителей, похоже, считают, что Россия не проводила кампанию против США во время президентской гонки, и что, возможно, это сделала Украина.

"Это вымышленный нарратив, который был разработан и распространен самими российскими службами безопасности", - сказала Хилл.

Слушание в четверг знаменует собой пятый и последний запланированный день общественных слушаний по импичменту президента США.

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Россия дональд трамп выборы импичмент Фиона Хилл
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