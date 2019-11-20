Импичмент Трампа. Госсекретарь Помпео задумался об отставке - СМИ

Майкл Помпео (фото - ЕРА)

Госсекретарь США Майк Помпео в течение последних неделей говорил трем влиятельным республиканцам, что планирует уйти в отставку из администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает Time со ссылкой на неназванных собеседников Помео.

Госсекретарь якобы планирует баллотироваться в Сенат США от Канзаса на выборах в следующем году.

План Помпео состоял в том, чтобы оставаться в Госдепартаменте до начала весны следующего года, но недавние события, в том числе расследование по делу об импичменте президента США, наносят ему политический ущерб и ухудшают его отношения с Трампом.

Таким образом, Помпео переосмысливает свой план. Время его отставки теперь будет зависеть от его способности ориентироваться на максимально плавный выход из администрации.

Обсуждал ли Помпео свои намерения с Трампом, неизвестно.

Сегодня посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил на слушаниях в Конгрессе, что на Украину оказывалось давление по поручению личного адвоката Трампа Руди Джулиани, который выполнял указания президента США.