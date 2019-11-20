Посол США в ЕС: На Украину давили по личному указанию Трампа

Гордон Сондленд (Фото - EPA)

Посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил на слушаниях в Конгрессе, что на Украину оказывалось давление по поручению личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, который выполнял указания президента США. Об этом сообщает ВВС.

Сондленд отметил, что просьба Трампа к президенту Владимиру Зеленскому об "услуге в обмен на услугу" имела место. Сам Трамп это отрицает.

"Был ли quid pro quo ("услуга в обмен на услугу", - ред.)? Как я заявлял ранее по поводу звонка (Трампа Зеленскому, - ред.) и встречи в Белом доме, ответ - да", - заявил Сондленд.

Он говорит, что лично не имеет сомнений в том, что Джулиани выражал волю Трампа.

Сондленд сообщил, что он, министр энергетики США Рик Перри и бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер сотрудничали с Джулиани "неохотно" и "по четкому указанию президента США".

По словам Сондленда, Джулиани хотел, чтобы Украина начала антикоррупционное расследование против компании Burisma, в которой работал сын возможного соперника Трампа на выборах вице-президента США Джо Байдена. В зависимость от этого ставилась возможность визита Зеленского в Вашингтон. Зеленский должен был сделать заявление о начале расследования. Фактически этого не произошло.

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