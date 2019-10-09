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Байден впервые призвал к импичменту Трампа

Байден впервые призвал к импичменту Трампа - Фото
Джозеф Байден (Фото: LIGA.net)
09.10.2019, 22:36

Политик заявил, что американский президент нарушил присягу и предал нацию

Экс-вице-президент США и потенциальный кандидат в президенты Джозеф Байден впервые призвал к импичменту главы Белого дома Дональда Трампа, передает CNN.

По словам Байдена, американский президент, препятствуя правосудию и отказывая на запросы Конгресса, вынес приговор самому себе.

"На глазах у всего мира и американского народа Дональд Трамп нарушил свою присягу, предал эту нацию", - сказал Байден.

Политик добавил, что за свои действия Трамп должен быть привлечен к ответственности. "Ни один президент в истории не позволял себе такое невообразимое поведение", - сказал Байден.

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