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Свидетель ломает защиту Трампа: что сказал посол США в ЕС

Свидетель ломает защиту Трампа: что сказал посол США в ЕС - Фото
Гордон Сондланд на слушаниях в Конгрессе (Фото: Michael Reynolds/EPA)
21.11.2019, 11:15

От Зеленского не требовалось бороться с коррупцией, а только сделать заявление об этом, считает Гордон Сондленд

Вчера на публичных слушаниях в Конгрессе США в рамках импичмента президента Дональда Трампа дал показания посол США в ЕС Гордон Сондленд. Председатель комитета по разведке конгрессмен Адам Шифф назвал его показания "определяющим моментом в нашем расследовании". LIGA.net коротко рассказывает о самом важном из того, что сказал Сондленд.

Трамп дал прямое указание чиновникам сотрудничать в вопросах Украины со своим личным адвокатом.

Сондленд заявил, что он, на то время спецпосланник по Украине Курт Волкер и министр энергетики Рик Перри получили "ясное указание" от Трампа обсуждать касающиеся Украины вопросы с личным адвокатом президента Рудольфом Джулиани. По словам Сондленда, Джулиани хотел, чтобы украинская сторона сделал заявление о начале расследований по якобы вмешательству украинцев в американские выборы 2016 года и возможной коррупции в газовой компании Burisma. По его словам, у него не было никаких сомнений, что Джулиани выражал волю Трампа.

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Трамп лично говорил с Сондлендом о расследованиях.

По словам Сондленда, он несколько раз говорил об этих расследованиях лично с Трампом. До этого сторонники Трампа настаивали, что все указания на связь лично Трампа с требованием расследований - косвенные, через вторые руки.

В то же время Сондленд уверяет, что тема военной помощи Украине в их разговорах не упоминалась. Также Сондленд уверяет, что не связывал расследование по Burisma с тем фактом, что в ее правление входил сын Джозефа Байдена, потенциального соперника Трампа на выборах 2020 года, якобы эта связь стала многим ясна только после публикации расшифровки разговора Трампа с Зеленским, где Байден упоминается прямо.

О том, что от Зеленского требовалась услуга за услугу, "знали все".

Сондленд прямо заявил, что в разговоре Зеленского с Трампом от президента Украины требовалось сделать заявление о расследованиях, чтобы получить приглашение в Белый дом. "Все об этом знали. Это не было секретом", - заявил Сондленд. Он подчеркнул, что о давлении, которое через Джулиани оказывалось на Украину, были осведомлены такие официальные лица, как вице-президент Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео. Ранее республиканцы предполагали, что Джулиани мог вести "теневую политику" в отношении Украины, о которой не было известно высшим чиновникам.

От Зеленского требовалось заявление, но не собственно расследования.

По словам Сондленда, Зеленский должен был только объявить о расследованиях. "Насколько я понимал, от него не требовалось действительно начинать их", - заявил он.

По сообщению CNN, эксперты утверждают, что это критическое различие: большинство расследований проводятся тайно, чтобы не дать об этом знать предполагаемым преступникам. Фокус на публичном заявлении Зеленского показывает, что речь шла о максимизации политического выигрыша для Трампа, а не об успешном расследовании коррупции.

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