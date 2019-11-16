Сондленд говорил Трампу: "Зеленский сделает все, что попросите"

Гордон Сондленд (Фото - EPA)

Посол США в ЕС Гордон Сондленд звонил президенту США Дональду Трампу из Киева, чтобы рассказать о том, как украинская сторона приняла требование расследовать дело Burisma. Об этом сообщил сотрудник посольства США в Киеве Дэвид Холмс в опубликованном CNN заявлении Конгрессу в рамках расследования об импичменте Трампа.

По словам Холмса, 26 июля он обедал в киевском ресторане с Сондлендом и еще двумя сотрудниками, когда Сондленд позвонил Тармпу. Холмс утверждает, что Трамп говорил так громко, что Сондленду приходилось отодвигать наушник телефона от уха, поэтому слова президента были слышны.

По воспоминаниям Холмса, Сондленд заявил Трампу, что президент Владимир Зеленский, дословно, "любит вашу задницу" ("loves your ass"). В ответ на вопрос Трампа, готов ли Зеленский начать "расследования", которых в телефонном разговоре за день до этого требовал от него президент США, Сондленд заверил его, что Зеленский "сделает все, что вы попросите".

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После того, как разговор закончился, Холмс спросил Сондленда, правда ли, что Трампу нет дела до Украины. Сондленд, по словам Холмса, ответил, что президента интересуют только "серьезны дела". На слова Холмса, что серьезные дела, вроде войны с Россией, как раз и происходят в Украине, Сондленд ответил, что имел в виду дела, которые выгодны Трампу, такие, как расследование в отношении Байдена.

О том, что сотрудник посольства США слышал телефонный разговор между Сондлендом и Трампом, рассказал во время открытых слушаний в Конгрессе глава посольства США в Украине Уильям Тейлор.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что президент США Дональд Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.