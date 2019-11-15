Россия могла подслушать телефонный звонок Трампу из Киева – CNN

Гордон Сондленд прибыл давать показания в Конгрессе (Фото - EPA)

В американском разведсообществе подозревают, что звонок посла США в ЕС Гордона Сондленда летом 2019 года из ресторана в Киеве по мобильному телефону президенту Дональду Трампу могли подслушать "спецслужбы зарубежных стран, включая Россию". Об этом пишет CNN, ссылаясь на бывших чиновников по нацбезопасности.

Такой звонок - "вопиющее нарушение традиционных методов контрразведки, о которых знают все чиновники нацбезопасности" и сотрудники Госдепа, заявил экс-офицер ЦРУ Марк Полимеропулос; он отвечал за операции в Европе и РФ до ухода на пенсию этим летом.

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Он говорит, что "за всю свою карьеру" не может вспомнить случая, чтобы посол США в такой опасной в плане работы вражеской разведки среде, как Киев, решил вдруг позвонить своему президенту с личного мобильного.

Врио посла США в Украине Уильям Тейлор рассказал на слушаниях в Конгрессе, что один из сотрудников дипмиссии, который был спутником Сондленда на встречах в Киеве, видел того, разговаривающего по мобильному с Трампом, и якобы слышал, что хозяин Белого дома спрашивал о "расследованиях".

Ранее Трамп утверждал, что не знает о звонке Сондленда 26 июля, который якобы произошел на следующий день после скандального разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским - и спровоцировал начало процедуры импичмента в США.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что президент США Дональд Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

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