"Денег не будет, пока..." Появились показания Тейлора по Трампу

Уильям Тейлор (фото - ЕРА)

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор во время показаний в комитетах Конгресса по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа подтвердил: Белый дом фактически шантажировал Банковую военной помощью в обмен на заявление президента Владимира Зеленского о "коррупции" в связи с Джозефом Байденом (конкурентом Трампа). Об этом видно из опубликованных показаний Тейлора в Конгрессе (основные цитаты и вся стенограмма).

Врио посла США в Украине рассказал, что впервые ясно понял это в сентябре из письма от сотрудника комитета Сената по вооруженным силам, а также из телефонного разговора с политсоветником Трампа Тимом Моррисоном.

Последний рассказал Тейлору о встрече в Варшаве посла США в ЕС Гордона Сондленда с помощником Зеленского Андреем Ермаком, на которой американский чиновник "сказал Ермаку, что деньги не пойдут, пока Зеленский не подтвердит расследование по Burisma".

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"Меня встревожило то, что Моррисон рассказал насчет разговора Сондленд-Ермак. Тогда я впервые услышал, что военная помощь, а не только встреча президентов в Белом доме, была увязана с расследованием".

Тейлор сообщил, что у него "было четкое понимание, что средства на военную помощь не пошли бы Украине до тех пор, пока ее президент не показал бы приверженность проведению расследования" по Burisma.

Далее у конгрессмена и Тейлора произошел уточняющий разговор:

— То есть, если они (Украина) не сделали бы этого (публичного заявления о расследовании), то не получили бы того (военную помощь)?

— Да, сэр.

— Вы понимаете, что quid pro quo буквально это и значит — "что-то за что-то"?

— Понимаю.

Допрос в течение 10 ч состоялся 22 октября в закрытом режиме. В открытых слушаниях по импичменту Тейлор примет участие 13 ноября.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

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