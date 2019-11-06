Первые открытые слушания по импичменту Трампа: кто выступит

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harrer/EPA)

На следующей неделе состоятся первые публичные слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу комитета по вопросам разведки Палаты представителей Адама Шиффа.

13 ноября будут заслушаны показания временно поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента.

На 15 ноября планируется выступление бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Ранее Тейлор сообщил Конгрессу, что от Зеленского требовали сделать заявление о борьбе с коррупцией, в котором упоминались бы дело Burisma (где якобы фигурирует Джо Байден) и якобы вмешательство украинцев в американские выборы 2016 года - иначе Украина могла не получить военную помощь, а личная встреча Тармпа и Зеленского - не состояться.

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