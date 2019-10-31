Конгресс США одобрил резолюцию о процедуре импичмента Трампа

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг следующую стадию расследования об импичменте президента Дональда Трампа, сообщает The Washington Post.

За резолюцию проголосовали 232 конгрессмена, против - 196. Голоса разделились практически точно по принадлежности к Демократической и Республиканской партиям.

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Резолюция открывает возможность телевизионных слушаний по импичменту. Она позволяет Белому дому вызывать свидетелей и участвовать в процедуре импичмента, а комитету Палаты по разведке - опубликовать расшифровки закрытых слушаний и доклад о ходе расследования.

Также республиканское меньшинство в комитетах получит возможность с согласия демократов вызывать повесткой свидетелей и запрашивать документы.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

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