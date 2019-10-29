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Свидетель о требованиях Трампа: Ничего общего с нацбезопасностью

Свидетель о требованиях Трампа: Ничего общего с нацбезопасностью - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
29.10.2019, 10:15

Сегодня перед конгрессом выступит Александр Виндман, слушавший разговор Зеленского с президентом США, его показания уже опубликованы

Сегодня один из высокопоставленных экспертов Совета национальной безопасности США Александр Виндман даст показания перед комитетами Конгресса в рамках расследования об импичменте президента Дональда Трампа. Текст заявления, которое он планирует сделать, опубликован The New York Times.

В своем заявлении Видман сообщает, что весной 2019 года узнал о "внешнем влиянии, продвигающем ложное представление об Украине, которое не соответствует межведомственному консенсусу". По его словам, это представление наносило ущерб госполитике США и подрывало усилия по сотрудничеству с Украиной.

Виндман рассказал о визите бывшего тогда секретарем СНБО Александра Данилюка в США 10 июля, во время которого состоялась встреча с советником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном. На встрече присутствовали посланники Курт Волкер и Гордон Сондленд, а также министр энергетики Рик Перри. По словам Виндмана, встреча проходила хорошо, пока украинская сторона не затронула тему визита президента Владимира Зеленского в Белый дом. Сондленд начал говорить о том, что Украина должна начать специальные расследования, чтобы обеспечить встречу с Трампом, и в этот момент Болтон прервал совещание.

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После встречи Сондленд подчеркнул важность расследований о якобы вмешательстве украинцев в американские выборы в 2016 году и о деле Burisma. Виндман обратил внимание Сондленда на то, что его заявления неуместны и что требование расследований по возможному конкуренту Трампа Джозефу Байдену и его сыну не имеют ничего общего с национальной безопасностью. Об этом же, по его словам, Сондленду сообщила бывшая тогда советником Трампа по России Фиона Хилл.

Виндман слушал разговор Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля, и был обеспокоен этим звонком. "Я не думал, что было правильно требовать от иностранного правительства расследовать действия американских граждан, и я волновался о последствиях для поддержки Украины со стороны США", - заявил Виндман. По его словам, если бы Украина начала расследования, это было бы воспринято как игра на стороне одной из партий, что немедленно привело бы к потере двухпартийной поддержки.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

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