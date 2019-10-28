Возможный свидетель разговора Трампа и Зеленского даст показания

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Палата представителей Конгресса США 31 октября в закрытом режиме впервые заслушает по делу об импичменте президента Дональда Трампа свидетельство чиновника, который сейчас работает в администрации президента - Тима Моррисона. Об этом сообщает Радио Свобода.

Палата заслушает чиновника в рамках расследования, направленного на выяснение того, действительно ли Трамп злоупотреблял положением и властью ради собственной политической выгоды.

Моррисон также станет первым свидетелем, который предположительно находился во время телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время этого разговора Трамп якобы поощрял Зеленского начать в Украине расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена, который может стать оппонентом Трампа на предстоящих выборах.

Имя Моррисона в частности звучит в показаниях временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора, которые он дал 22 октября. Тейлор считает Моррисона свидетелем того, как Трамп пытался заморозить около 400 млн долларов военной помощи Украине, чтобы заставить Зеленского пойти навстречу.

Также, по словам дипломата, именно Моррисон в августе 2019 сказал ему, что Трамп «не хочет предоставлять какую-либо помощь» Украине, хотя на тот момент ее уже одобрил Конгресс.

Кроме Моррисона свидетельствовать должны бывший заместитель тогдашнего советника по национальной безопасности Джона Болтона Чарльз Купперман и еще один сотрудник Совета по национальной безопасности Александр Виндман.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон может дать в Конгрессе показания под присягой в рамках расследования об импичменте Дональда Тармпа.

17 октября конгрессмен от Демократической партии США Элайджа Каммингс скончался в возрасте 68 лет.

10 октября Трамп заявил о том, что телефонный разговор с Зеленским "никак не был связан с заморозкой военной помощи для Украины".

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