Трамп отреагировал на слова Зеленского о телефонном разговоре

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова президента Владимира Зеленского во время сегодняшнего пресс-марафона о том, что телефонный разговор с ним "никак не был связан с заморозкой военной помощи для Украины". Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Президент Украины только что вновь самым решительным образом заявил, что президент Трамп не оказывал никакого давления и не делал абсолютно ничего плохого. Он использовал самый сильный язык из всех возможных. Это должно положить конец этой афере демократов", - подчеркнул Трамп.

Он считает, что ответ Зеленского должен прекратить разговоры об импичменте.

"Это должно немедленно прекратить разговоры об импичменте", - добавил Трамп.

ассказал журналистам об уставших отношениях с США, а также заявил, что с Трампом никак не был связан с заморозкой американской военной помощи для Украины . Сегодня Зеленский р телефонный разговорТрампомзаморозкой американской военной помощи для Украины

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