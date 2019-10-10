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Трамп отреагировал на слова Зеленского о телефонном разговоре

Трамп отреагировал на слова Зеленского о телефонном разговоре - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)
10.10.2019, 17:28

Американский лидер подчеркнул, что ответ президента Украины должен прекратить разговоры об импичменте

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова президента Владимира Зеленского во время сегодняшнего пресс-марафона о том, что телефонный разговор с ним "никак не был связан с заморозкой военной помощи для Украины". Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Президент Украины только что вновь самым решительным образом заявил, что президент Трамп не оказывал никакого давления и не делал абсолютно ничего плохого. Он использовал самый сильный язык из всех возможных. Это должно положить конец этой афере демократов", - подчеркнул Трамп.

Он считает, что ответ Зеленского должен прекратить разговоры об импичменте.

"Это должно немедленно прекратить разговоры об импичменте", - добавил Трамп.

  • Сегодня Зеленский рассказал журналистам об уставших отношениях с США, а также заявил, что телефонный разговор с Трампом никак не был связан с заморозкой американской военной помощи для Украины

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Владимир Зеленский дональд трамп импичмент телефонный разговор
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