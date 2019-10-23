Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Импичмент. У Трампа отреагировали на показания врио посла Тейлора

Импичмент. У Трампа отреагировали на показания врио посла Тейлора - Фото
Белый дом (фото — pixabay.com)
23.10.2019, 10:08

В Администрации президента США продолжают утверждать, что ситуация с "Украиногейтом" - это злой умысел левых сил и бюрократов против Дональда Трампа

Несмотря на резонансные показания временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора по делу о возможном давлении американского лидера Дональда Трампа на президента Владимира Зеленского ради компромата на политического конкурента Джозефа Байдена, Белый дом продолжает настаивать: ничего страшного не произошло. Об этом пишет The Washington Post.

В заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришам говорится, что Трамп "не сделал ничего плохого".

Читайте также: "Нейтральные" американцы склоняются к импичменту Трампа: опрос

Также она повторила за начальником его традиционное мнение, что ситуация с обвинениями/импичментом - "это скоординированная клеветническая кампания со стороны крайне левых законодателей и радикальных неизбранных бюрократов, которые идут войной на Конституцию".

"Не было там никакого quid pro quo (таким латинским выражением в США коротко называют возможную ситуацию Трамп-Зеленский: "ты оказываешь услугу мне, я тебе" или "что-то за что-то", - ред.)", - резюмировала Гришам.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта"Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

Напишите нам
давление импичмент военная помощь
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 