Импичмент. У Трампа отреагировали на показания врио посла Тейлора

Белый дом (фото — pixabay.com)

Несмотря на резонансные показания временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора по делу о возможном давлении американского лидера Дональда Трампа на президента Владимира Зеленского ради компромата на политического конкурента Джозефа Байдена, Белый дом продолжает настаивать: ничего страшного не произошло. Об этом пишет The Washington Post.

В заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришам говорится, что Трамп "не сделал ничего плохого".

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Также она повторила за начальником его традиционное мнение, что ситуация с обвинениями/импичментом - "это скоординированная клеветническая кампания со стороны крайне левых законодателей и радикальных неизбранных бюрократов, которые идут войной на Конституцию".

"Не было там никакого quid pro quo (таким латинским выражением в США коротко называют возможную ситуацию Трамп-Зеленский: "ты оказываешь услугу мне, я тебе" или "что-то за что-то", - ред.)", - резюмировала Гришам.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.