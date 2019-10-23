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"Нейтральные" американцы склоняются к импичменту Трампа: опрос

"Нейтральные" американцы склоняются к импичменту Трампа: опрос - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
23.10.2019, 09:27

Reuters пишет: опрос показал, что сейчас американцы более критично относятся к действиям Трампа во внешней политике, чем относились полгода назад

Только за одну неделю на 3% выросла поддержка идеи об импичменте президента США Дональда Трампа среди политических независимых американцев. Об этом говорится в исследовании соцмонитора Ipsos по заказу Reuters.

46% опрошенных американцев заявили, что поддерживают импичмент, 40% - против.

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"Поддержка импичмента была относительно устойчивой среди республиканцев и демократов на прошлой неделе, но она выросла среди независимых - группы, куда входят люди, которые не относят себя ни к демократам, ни к республиканцам, и не одобряют ни одну партию, когда голосуют", - отметили социологи.

Среди таковых 45% респондентов сказали, что поддерживают импичмент; 32% заявили, что выступают против него. Это наивысший уровень поддержки импичмента более чем за год.

Reuters пишет, что для победы на выборах-2016 Трамп использовал свое преимущество в поддержке среди "независимых", и "ожидается, что он будет нуждаться в их поддержке для переизбрания".

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. СМИ и некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта": демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

  • Онлайн-опрос проведен 18-22 октября 2019 года среди 4083 взрослых граждан США (1773 демократа, 1542 республиканца, 447 независимых) по всей территории страны. Погрешность - не выше 5%.
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