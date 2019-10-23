"Взрывные показания". Тейлор выступил в Конгрессе по делу Трампа

Уильям Тейлор (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Свидетельства временно поверенного США в Украине Уильяма Тейлора, которые он дал 22 октября в Конгрессе, создают дополнительные проблемы для президента Дональда Трампа. Некоторые законодатели-демократы назвали их "взрывными" и "переломными". Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что конгрессмен-демократ Стивен Линч заявил, что вступительное заявление Тейлора вызвало возгласы удивления среди присутствующих.

"Это переломные показания. Я думаю, что они могут все ускорить", - сказал Линч.

Американские журналисты со ссылкой на собственные источники также сообщают, что показания Тейлора указывают на то, что у Трампа связывали поддержку Украины с проведением там расследования, которое могло бы повредить Джо Байдену на выборах 2020 года.

Сообщается, что Тейлор вел подробные записи о своем общении по Украине, и его показания в значительной степени опираются на его собственные заметки.

Обозреватели отмечают, что в ходе показаний Тейлор якобы озвучил информацию, которая может вызвать дополнительные вопросы к предыдущим свидетелям по делу общения чиновников США и Украины.

Читайте также: Враждебность Трампа к Украине вызвали Орбан и Путин - СМИ

Уильям Тейлор в был послом США в Украине в 2006-2009 годах, а в июне 2019-го возглавил американское посольство в Киеве в должности временно поверенного США, после отзыва посла Мари Йованович.

Справка. В сентябре СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента - Джозефа Байдена, якобы связанного с коррупцией в Украине лично или через сына Хантера (доказательств этого нет). СМИ увязали заморозку помощи Украине с этим. LIGA.net вела хронику скандала: демократы добиваются импичмента Трампа.