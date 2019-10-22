Враждебность Трампа к Украине вызвали Орбан и Путин - СМИ

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Появлению у президента США Дональда Трампа "пренебрежительного" и даже "враждебного" отношения к Украине способствовали президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает Голос Америки, ссылаясь на статьи в Washington Post, New York Times и Associated Press.

"Путин и Орбан способствовали появлению обиды Трампа на Украину", - пишет в заголовке Washington Post.

Со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц США сообщается, что попытки Трампа давить на Украину для получения информации, которую он мог использовать против политических соперников, осуществлялись в то время, как региональные соперники этой страны, включая Путина, провоцировали его на неприязненное отношение.

"Роль, которую сыграли Путин и Орбан, лидер с жесткими правыми взглядами, который часто становился на сторону Кремля, описал заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, когда давал на прошлой неделе за закрытыми дверями показания расследованию в Палате представителей в рамках процедур импичмента", - пишет Washington Post.

Согласно тем показаниям, разговоры Трампа с Путиным и Орбаном усилили его восприятие Украины как безнадежно коррумпированной страны, которая также, по мнению Трампа, пыталась повредить ему на выборах в США 2016 года.

"Трамп в беседе с Орбаном 13 мая услышал жесткие обвинения в адрес Украины, в то время как его личный юрист давил на новое правительство в Киеве, чтобы получить компромат на демократов", - пишет New York Times.

New York Times также рассказывает, что визит в Вашингтон Орбана вызвал острые споры в Белом доме - Джон Болтон и Фиона Хилл, которая тогда руководила вопросами политики в отношении Евразии и России, были против приглашения.

"Результатом стало то, что в критический момент украинской саги Трамп общался в Белом доме с европейским лидером, имеющим жестко негативное отношение к Украине, которое усилило месседжи, которые он (Трамп) слышал от своего личного юриста Рудольфа Джулиани, а также неоднократно в течение месяцев и лет - от президента России Владимира Путина", - пишет New York Times.

Агентство Associated Press пишет, что Трамп считал Украину противником, а не союзником. Его мнение не соответствует внешней политике США, противоречит оценкам американских спецслужб и многих республиканцев, но совпадает со взглядами Путина и Орбана.

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Справка. В сентябре СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента - Джозефа Байдена, якобы связанного с коррупцией в Украине лично или через сына Хантера (доказательств этого нет). СМИ увязали заморозку помощи Украине с этим. LIGA.net вела хронику скандала: демократы добиваются импичмента Трампа.