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Импичмент Трампа: Джулиани пытался привезти Шокина в США

Импичмент Трампа: Джулиани пытался привезти Шокина в США - Фото
Виктор Шокин (Фото: Liga.net)
19.10.2019, 11:41

Экс-генпрокурору отказали в визе, несмотря на усилия личного адвоката Трампа

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани пытался устроить визит экс-генпрокурора Виктора Шокина в США, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Об этом, по словам источников издания, рассказал высокопоставленный служащий госдепартамента США Джордж Кент во время закрытой дачи показаний в Конгрессе.

По его словам, где-то в январе 2019 года Джулиани запросил визу для Шокина. Ранее Джулиани сообщал CNN, что хотел поговорить с Шокиным лично, поскольку тот якобы мог "открыть грязь о демократах".

Госдепартамент не одобрил запрос, и в визе Шокину было отказано. Тогда, по свидетельству Кента, Джулиани обратился с жалобой в Белый дом, чтобы решение изменили. Тем не менее, визу Шокину так и не дали, а Джулиани общался с ним через Skype.

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