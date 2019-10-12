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Джулиани в Украине. В США завели дело против адвоката Трампа: NYT

Джулиани в Украине. В США завели дело против адвоката Трампа: NYT - Фото
Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)
12.10.2019, 11:05

Прокуроры выясняют, нарушал ли он законы о лоббировании во время своей деятельности в Украине

В Нью-Йорке, в Манхэттене федеральные прокуроры ведут расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, чтобы выяснить, нарушал ли он законы о лоббировании во время своей деятельности в Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с расследованием.

Отмечается, что, по информации одного источников, в рамках дела расследуются действия Джулиани, направленные против Мари Йованович, которую весной отозвали с должности посла США в Украине.

Кроме того, по данным NYT, расследование связано с делом против двух бизнесменов, Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которых называют клиентами Джулиани.

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