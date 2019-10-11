Что Йованович рассказала Конгрессу - опубликовано заявление

Мари Йованович прибыла в Конгресс для дачи показаний (Фото - EPA)

На Госдепартамент давили с лета 2018 года, чтобы экс-посол США в Украине Мари Йованович была отозвана. Об этом Йованович сообщила в опубликованном The Washington Post заявлении перед комитетами Палаты представителей Конгресса США, которые ведут расследование об импичменте президента Дональда Трампа.

В показаниях комитетам Конгресса Йованович категорически отвергла, что каким-либо способом предлагала или требовала от властей Украины воздерживаться от расследования коррупции, и подчеркнула, что бывший генпрокурор Юрий Луценко отозвал свое заявление о якобы существовавшем "стоп-листе".

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О критике со стороны адвоката Трампа Рудольфа Джулиани Йванович заявила: "Я не знаю мотивов Джулиани, из-за которых он атакует меня. Но лица, которых в прессе связывали с мистером Джулиани, вполне могли полагать, что их личные финансовые амбиции не могли реализоваться из-за нашей антикоррупционной политики в Украине".

Также Йованович рассказала о своей отставке с должности посла в Украине. По ее словам, в начале марта Госдепартамент просил ее остаться на посту до 2020 года, но уже в конце апреля внезапно вызвал в Вашингтон "первым самолетом".

"Я встретилась с заместителем госсекретаря (Джоном Салливаном - ред.), который сообщил мне о прекращении моей службы. Он сказал, что президент (Трамп - ред.) потерял ко мне доверие и не хочет, чтобы я дальше была его послом. Он добавил, что против меня велась согласованная кампания, и что на Госдепартамент давили с лета 2018 года. Он также сказал, что я не сделала ничего неправильного", - говорится в заявлении Йованович.

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