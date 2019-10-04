Волкер рассказал о роли Луценко в отношениях США и Украины

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Негативная риторика, основанная на обвинениях, выдвинутых бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко, была проблемой, которая препятствовала отношениям Украины и США, заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на слушаниях в Конгрессе по импичменту президента США Дональда Трампа, сообщает Buzzfeed.

Волкер рассказал Конгрессу, что в первые месяцы 2019 года в США стали негативно говорить об Украине из-за обвинений, выдвинутых Луценко в отношении некоторых украинских граждан, которые якобы стремились повлиять на американские выборы в 2016 году, передав штабу Хиллари Клинтон информацию, способную повредить Трампу; и по делу о возможной коррупции, связанной с компанией Burisma и сыном экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

По мнению Волкера, эти обвинения Луценко делал в корыстных целях, чтобы выглядеть значимым для США и чтобы США, возможно, выступили против его увольнения при новой власти.

"Мне было ясно, что негативный нарратив об Украине, построенный на этих обвинениях Луценко, становится растущей проблемой, которая препятствует нашим двусторонним отношениям и усилению нашей помощи Украине", - заявил Волкер.

Волкер рассказал о попытках убедить Трампа пригласить Зеленского в Белый дом: "Президент (Трамп - ред.) был скептичен. Учитывая историю коррупции в Украине, это понятно. Он сказал, что Украина коррумпированная страна, полная "ужасных людей". Он сказал, что они "пытались сбить меня". По ходу этого разговора, он ссылался на разговоры с мэром Джулиани. Мне было ясно, что, несмотря на позитивные новости и рекомендации, сообщенные официальной делегацией (приезжавшей на инаугурацию Зеленского - ред.) о новом президенте (Зеленском - ред.), президент Трамп имел глубоко негативный взгляд на Украину, который коренится в прошлом. Было ясно, что он получает другую информацию из других источников, включая мэра Джулиани, которая заставляла его сохранять негативный взгляд".

По словам Волкера, он предупреждал адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, что, по его мнению, Луценко не заслуживает доверия и будет заменен, как только сформируется новое правительство. Позже, утверждает Волкер, Джулиани сам пришел к такому же выводу.

Справка. В сентябре СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента, возможно, связанного с коррупцией в Украине. СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим. Из-за этого Конгресс начал расследование об импичменте Трампа. LIGA.net ведет хронику скандала.