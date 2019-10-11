Йованович отозвали после отказа давить на Киев по Байденам - AP

Мари Йованович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-посол США в Украине Мари Йованович была отозвана после того, как отказалась передавать просьбы от личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани к руководству Украины насчет расследования "дела" экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера по компании Burisma. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

По информации источника, Йованович настаивала на том, чтобы США просили помощь у иностранных правительств через официальные каналы, а не через нее.

Он объяснил, что Госдеп в отношениях с другими странами опирается на договоры о взаимной правовой помощи, в соответствии с которыми стороны соглашаются обмениваться информацией в ходе уголовных производств.