Йованович и Волкер дадут показания Конгрессу по Трампу: график

Мари Йованович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший посол США в Украине Мари Йованович будет среди тех, кто даст показания в Палате представителей США по ситуации, которая привела к инициированию импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

Демократы в комитетах Палаты запланировали опрос Мари Йованович на 2 октября, пишет обозреватель Politico Эндрю Десидерио, бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера - на 3 октября, а посла США в ЕС Гордона Сондленда - на 10-е число.

Помимо них, 8 октября перед конгрессменами будет свидетельствовать советник Госдепа Ульрих Брехбюль, который, по словам разведчика-"разоблачителя" Трампа, слушал телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В комитетах хотят 7 октября побеседовать с заместителя помощника госсекретаря США Джорджем Кентом: он курирует американскую политику по Украине. С 2015 по 2018 годы Кент был замглавы дипмиссии в посольстве США в Киеве, занимался там антикоррупционной политикой в регионе.

Сейчас также обсуждается возможный вызов в Конгресс личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

4 октября законодатели США заслушают показания за закрытыми дверями генинспектора разведсообщества США Майкла Аткинсона: того, кто сообщил о докладе информатора насчет Трампа.

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