Импичмент Трампа. Луценко раскрыл, что посоветовал Джулиани

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что призывал юриста американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани начать расследование в США и обратиться в тамошний суд, если у него есть какие-то улики причастности экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера к коррупции, "а не использовать Украину для политической вендетты". Об этом он рассказал Los Angeles Times.

"Я сказал ему, "давайте проведем это через прокуратуру, а не через президентов". Сказал, что не могу начать расследование просто потому, что это в интересах американского чиновника", - цитирует издание Луценко.

По словам Луценко, Джулиани в какой-то момент в 2018-м перестал звонить ему насчет Байденов, но после победы Владимира Зеленского на выборах президента снова начал связываться, чтобы выяснить, будет ли Зеленский более готов сотрудничать по этой теме.

При этом издание отмечает: Луценко якобы был одним из тех, кто готовил "необоснованные обвинения против Байдена" и "жаловался на посла США в Киеве Мари Йованович". Последняя, напоминает LAT, "стала мишенью для консервативных критиков, включая Джулиани, из-за того, что, похоже, противостояла давлению на Украину так, как хотел Трамп".