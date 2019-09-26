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Жалоба американского разведчика: появилась реакция Луценко

Жалоба американского разведчика: появилась реакция Луценко - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.09.2019, 22:51

Экс-генпрокурор заявил, что не хочет "не втягивать Украину в шторм американских внутриполитических процессов"

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко отреагировал на упоминание его имени в  сообщении информатора из разведсообщества США, которое сегодня было рассекречено и опубликовано. Реакция Луценко появилась на его странице в Facebook в четверг вечером.

"В связи с массовыми запросами сообщаю: я расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США в части информации о Луценко как манипулятивный и неоднократно не соответствующий истине", - заявил экс-генпрокурор.

От других заявлений Луценко отказался, объяснив это желанием "не втягивать Украину в шторм американских внутриполитических процессов".

Луценко добавил, что установить истину в деле сына политического конкурента Трампа Джозефа Байдена - Хантера должны установить правохранители Украины и США на основе механизма международной правовой помощи. Это же, по словам экс-главы ГПУ, касается и дела о вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

В комментариях к посту у Луценко уточнили, что он имеет в виду под фразой "неоднократно не соответствующий истине", он пояснил: "Например, моим человеком называют того, кого я ни разу не видел и не слышал. Так ясно?".

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Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган также добавила комментарий, отметив, что такая формулировка "не отвечает фактическим обстоятельствам".

Из сообщения информатора стало известно, что 25 июля президент США Дональд Трамп якобы предложил в телефонном разговоре украинскому лидеру Владимиру Зеленскому оставить действующего на тот момент генерального прокурора Юрия Луценко в должности. Информатор отмечает, что Трамп якобы лестно отозвался о Луценко за то, что тот поднимал тему расследования в отношении Хантера Байдена

Согласно стенограмме разговора, которую вчера опубликовал Белый Дом, президенты действительно обсуждали должность генерального прокурора, однако имя Луценко при этом не упоминалось. В ходе беседы Трамп вспоминал экс-генпрокурора (на тот момент – Виктор Шокин), который расследовал дело сына Байдена, однако был несправедливо, как считает Трамп, уволен. 

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Владимир Зеленский дональд трамп юрий луценко разведчик США стеннограмма
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