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Трамп предлагал Зеленскому оставить Луценко – информатор

Трамп предлагал Зеленскому оставить Луценко – информатор - Фото
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (фото — пресс-служба президента)
26.09.2019, 19:45

В то же время в стенограмме разговора президентов этот эпизод отсутствует

25 июля президент США Дональд Трамп якобы предложил в телефонном разговоре украинскому лидеру Владимиру Зеленскому оставить действующего на тот момент генерального прокурора Юрия Луценко в должности. Об этом стало известно из сообщения информатора из разведсообщества США, которое сегодня было рассекречено и опубликовано на сайте Комитета по разведке Конгресса США.

"Президент похвалил генерального прокурора Украины Юрия Луценко и предложил Зеленскому, чтобы он оставил его на должности", - написал он.

Информатор отмечает, что Трамп якобы лестно отозвался о Луценко за то, что тот поднимал тему расследования в отношении Хантера Байдена – сына политического конкурента Трампа Джозефа Байдена.

Согласно стенограмме разговора, которую вчера опубликовал Белый Дом, президенты действительно обсуждали должность генерального прокурора, однако имя Луценко при этом не упоминалось.

В ходе беседы Трамп вспоминал экс-генпрокурора (на тот момент – Виктор Шокин), который расследовал дело сына Байдена, однако был несправедливо, как считает Трамп, уволен. Зеленский же упомянул будущего генпрокурора (Руслана Рябошапку – ред.), который, по словам президента, будет "на 100% его человеком" – и рассмотрит дело Хантера Байдена.

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Владимир Зеленский дональд трамп прокурор информатор юрий луценко генеральный прокурор стенограмма
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