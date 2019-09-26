Трамп предлагал Зеленскому оставить Луценко – информатор

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (фото — пресс-служба президента)

25 июля президент США Дональд Трамп якобы предложил в телефонном разговоре украинскому лидеру Владимиру Зеленскому оставить действующего на тот момент генерального прокурора Юрия Луценко в должности. Об этом стало известно из сообщения информатора из разведсообщества США, которое сегодня было рассекречено и опубликовано на сайте Комитета по разведке Конгресса США.

"Президент похвалил генерального прокурора Украины Юрия Луценко и предложил Зеленскому, чтобы он оставил его на должности", - написал он.

Информатор отмечает, что Трамп якобы лестно отозвался о Луценко за то, что тот поднимал тему расследования в отношении Хантера Байдена – сына политического конкурента Трампа Джозефа Байдена.

Согласно стенограмме разговора, которую вчера опубликовал Белый Дом, президенты действительно обсуждали должность генерального прокурора, однако имя Луценко при этом не упоминалось.

В ходе беседы Трамп вспоминал экс-генпрокурора (на тот момент – Виктор Шокин), который расследовал дело сына Байдена, однако был несправедливо, как считает Трамп, уволен. Зеленский же упомянул будущего генпрокурора (Руслана Рябошапку – ред.), который, по словам президента, будет "на 100% его человеком" – и рассмотрит дело Хантера Байдена.

Читайте также: Адвокат Трампа контактировал с Богданом и Бакановым – информатор