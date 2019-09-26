Адвокат Трампа контактировал с Богданом и Бакановым – информатор

Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в частном порядке контактировал с главой Офиса президента Андреем Богданом, главой СБУ Иваном Бакановым, а также помощником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом стало известно из сообщения информатора из разведсообщества США, которое сегодня было рассекречено и опубликовано на сайте Комитета по разведке Конгресса США.

"Я не знаю, встречались ли эти должностные лица (Богдан и Баканов - ред.) с Джулиани или разговаривали с ним", - уточнил информатор.

Он также сообщил, что Джулиани лично встретился в Мадриде с помощником Зеленского Андреем Ермаком. Ермак также говорил об этой встрече в недавнем интервью Левом берегу.

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