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Адвокат Трампа контактировал с Богданом и Бакановым – информатор

Адвокат Трампа контактировал с Богданом и Бакановым – информатор - Фото
Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)
26.09.2019, 18:37

Контакты происходили в частном порядке

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в частном порядке контактировал с главой Офиса президента Андреем Богданом, главой СБУ Иваном Бакановым, а также помощником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом стало известно из сообщения информатора из разведсообщества США, которое сегодня было рассекречено и опубликовано на сайте Комитета по разведке Конгресса США.

"Я не знаю, встречались ли эти должностные лица (Богдан и Баканов - ред.) с Джулиани или разговаривали с ним", - уточнил информатор.

Он также сообщил, что Джулиани лично встретился в Мадриде с помощником Зеленского Андреем Ермаком. Ермак также говорил об этой встрече в недавнем интервью Левом берегу.

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Владимир Зеленский Рудольф Джулиани дональд трамп андрей богдан Иван Баканов андрей ермак
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