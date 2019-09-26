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Глава разведки США осудил "просьбу" Трампа к Зеленскому

Глава разведки США осудил "просьбу" Трампа к Зеленскому - Фото
Джозеф Магуайр (скриншот из видеозаписи)
26.09.2019, 21:23

Прецедент с публикацией стенограммы снизит уровень доверия к подобным переговорам с президентом США, уверен Магуайр

И.о. директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр признал вредной для нации любую просьбу к иностранному правительству со стороны президента США помочь ему выиграть выборы. Об этом он сказал сегодня, 26 сентября, на слушаниях в Разведывательном комитете Палаты представителей США, посвященных разговору президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, передает Укринформ.

"Это безответственно, нежелательно и плохо для нации - вмешательства со стороны какой бы то ни было иностранной силы", - заявил Магуайр в ответ на вопрос о том, нормально ли, когда "президент оказывает давление на иностранную страну с целью помочь ему выиграть выборы".

Он также согласился, что никто не может быть выше закона.

Магуайр назвал это дело "уникальным и беспрецедентным", в том числе из-за обнародования стенограммы, и сказал, что это уменьшит уровень доверия к подобным переговорам с президентом США в будущем.

Глава разведки заявил, что не знает, кто из его ведомства выступил в роли обличителя и отправил жалобу на недопустимое предложение президента Трампа в его разговоре с украинским коллегой. Он также подчеркнул, что президент не просил его установить лицо, написала жалобу. Магуайр подтвердил, что разоблачитель имел полное право действовать так, как действовал, и пообещал, что не будет запрещать ему или ей свободно свидетельствовать перед Конгрессом США.

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