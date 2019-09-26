Белый дом хотел скрыть стенограмму разговора Зеленского и Трампа

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)

Высокопоставленные чиновники Белого дома старались заблокировать доступ к стенограмме телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля 2019 года. Об этом идет речь в отчете американского разведчика, который обнародовало Разведывательное сообщество США.

Информатор сообщил, что, по информации множества источников, высокопоставленные чиновники Белого дома вмешались, чтобы "заблокировать все записи телефонного звонка, особенно официальной стенограммы, которая была сделана, как это принято в ситуационной комнате Белого дома. Этот набор действий подчеркнул, что чиновники Белого дома поняли серьезность того, что обнаружилось во время звонка".

"Чиновники Белого дома сказали мне, что юристы Белого дома поручили удалить электронную стенограмму с компьютерной системы, в которой такие стенограммы обычно хранятся для согласования, доработки и распространения чиновникам на уровне правительства", - говорится в отчете.

По данным информатора, стенограмму загрузили в отдельную систему, которая используется для хранения и обработки засекреченной информации "особенно чувствительного" характера и доступной более узкому кругу лиц.

По его словам, адвокаты Белого дома обсуждали вопрос о том, "как относиться к звонку, так как, по словам чиновников, они стали свидетелями того, как президент злоупотребляет своим служебным положением в личных целях".

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