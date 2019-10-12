Арестованные клиенты Джулиани работали на Фирташа - Reuters

Дмитрий Фирташ (фото - ЕРА)

Лев Парнас, один из двух помощников адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, работал переводчиком для адвокатов, представляющих олигарха Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает Reuters.

Парнас был арестован 10 октября вместе с другим бизнесменом из Флориды, Игорем Фруманом, по несвязанным с Фирташем обвинениям, включая незаконное вложение $325 000 в комитет политических действий в поддержку кандидатов от Трампа.

По словам человека, знакомого с деловыми отношениями Парнаса и Фрумана, они оба работали на Фирташа в неустановленном качестве до того, как Парнас присоединился к его юридической команде.

Фирташ "оплачивал" деятельность Парнаса и Фрумана, сказал источник, знакомый с их деловыми отношениями, но не уточнил, что конкретно они делали, сколько денег получили и за какой период.

Сообщается, что в последние месяцы Парнас работал в юридической команде Фирташа, DiGenova & Toensing, которая занималась уголовными делами Фирташа и экстрадицией.

"Г-н Парнас был нанят DiGenova & Toensing, LLP в качестве переводчика для связи со своим клиентом г-ном Фирташем, который не говорит по-английски", - говорится в заявлении находящейся в Вашингтоне фирмы.

Представитель фирмы сказал, что Фруман с ними не сотрудничал ни в каком качестве. В DiGenova & Toensing не стали комментировать Reuters деловые отношения Фирташа с задержанными.

Джон Дауд, адвокат, представляющий Парнаса и Фрумана, подтвердил Reuters, что Парнас работал в юридической команде Фирташа в качестве переводчика. Также он сказал Конгрессу США, что оба арестованных работали на DiGenova & Toensing.