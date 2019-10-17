Импичмент Трампа: что рассказал Конгрессу посол США в ЕС

Гордон Сондленд прибыл давать показания в Конгрессе (Фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп приказал послу США в ЕС Гордону Сондленду, экс-спецпосланнику по Украине Курту Волкеру и министру энергетики Рику Перри привлечь личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани к политике в отношении Украины. Об сообщает Сондленд в записях, подготовленных для его свидетельства перед Конгрессом США сегодня, опубликованных CNN.

"Президент Трамп был скептичен в отношении того, что Украина серьезно относится к реформам и борьбе с коррупцией, и он приказал нам... поговорить с господином Джулиани об этих сомнениях. Всем нам было очевидно, что ключом к изменению мнения президента об Украине был господин Джулиани", - заявил Сондленд.

По его словам, он, Перри и Волкер "были расстроены" указанием Трампа привлечь Джулиани. "По нашему мнению, за все аспекты политики США в отношении Украины должны отвечать сотрудники Госдепартамента, а не личный адвокат президента", - сообщил Сондленд.

Также он утверждает, что "только сильно позже" понял, что повестка Джулиани включает "усилия по подталкиванию украинцев к расследованию вице-президента Байдена, или его сына, или вовлечения украинцев в кампании по переизбранию президента в 2020 году (в США - ред.)".

По словам Сондленда, Джулиани подчеркивал, что Трамп хочет публичного заявления от президента Владимира Зеленского, подтверждающего, что Украина займется борьбой с коррупцией. Джулиани, при этом, отдельно упомянул американские выборы 2016 года и Burisma как две антикоррупционные темы, важные для президента, утверждает посол.

Также он вспомнил ситуацию, когда у временного поверенного США в делах Украины Уильяма Тейлора возникли сомнения, что украинцы могут связать приостановку военной помощи Украине и президентские выборы в США в 2020 году. Сондленд утверждает, что позвонил Трампу. "Я спросил его: "Что вы хотите от Украины?" Президент ответил: "Ничего. Никаких услуга за услугу", он повторил это несколько раз. И я вспоминаю, что президент был в плохом настроении", - рассказал Сондленд.