Советницу Трампа допрашивали в Конгрессе 10 часов: что известно

Фиона Хилл после десятичасовых показаний в Конгрессе (Фото - EPA)

Адвокат президента США Рудольф Джулиани вел "теневую" иностранную политику в Украине в обход официальных процедур, ради персональных выгод Дональда Трампа. Об это рассказала в рамках расследования об импичменте Трампу его бывшая советница по России и Европе Фиона Хилл, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ее показаниями.

Комитеты, расследующие импичмент, слушали показания Хилл в течение 10 часов. Хилл сообщила, была в оппозиции послу США в ЕС Гордону Сондленду из-за деятельности Джулиани. По ее словам, Джулиани не координировал свои действия с официальной дипломатией США.

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По свидетельству источников, Хилл рассказала, что бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон "был в ярости" от действий Джулиани в отношении Украины и сравнивал его с "гранатой, которая всех взорвет".

По словам Хилл, на встрече в начале июля, где присутствовали она, Болтон, Сондленд, экс-спецпосланник по Украине Курт Волкер и министр энергетики Рик Перри, Сондленд рассказывал о расследованиях в Украине, которые были прекращены и которые необходимо возобновить. Присутствовавшие были уверены, что речь идет о Burisma и Хантере Байдене, сыне возможного соперника Трампа на выборах 2020 года.

После встречи Болтон якобы попросил Хилл уведомить главного юриста Совета нацбезопасности США о "мошеннических" усилиях Сондленда, Джулиани и Мика Малвени, исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома, сообщает New York Times со ссылкой на источники, знакомые с показаниями.

"Я не участвую в какой-либо "безумной сделке" (drug deal), которую готовят Сондленд и Малвени", - якобы Болтон просил Хилл передать юристам Белого дома.

Джулиани заявил, что не знает Хилл и "понятия не имеет, о чем она говорит".

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