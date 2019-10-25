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Импичмент Трампа: Болтон договаривается о показаниях Конгрессу

Импичмент Трампа: Болтон договаривается о показаниях Конгрессу - Фото
Джон Болтон (Фото: EPA)
25.10.2019, 18:21

Экс-советник президента США по нацбезопасности был уволен в прошлом месяце

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон может дать в Конгрессе показания под присягой в рамках расследования об импичменте Дональда Тармпа. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, адвокаты Болтона вели переговоры с тремя комитетами Конгресса о его возможном выступлении.

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В прошлом месяце Трамп уволил Болтона после того, как дал понять, что у них возникли сильные разногласия.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

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