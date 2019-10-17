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Импичмент Трампа. Умер один из главных противников президента США

Импичмент Трампа. Умер один из главных противников президента США - Фото
Эллайджа Каммингс (фото - Elijah E. Cummings/Facebook)
17.10.2019, 14:00

Элайджа Камингс был глубоко вовлечен в процесс импичмента американского лидера

Конгрессмен от Демократической партии США Элайджа Каммингс скончался в возрасте 68 лет, передает BBC News.

В команде Каммингса сообщили, что политик не вернулся в офис после медицинских процедур. Сенатор умер в результате продолжительной болезни.

В издании подчеркивают, что Каммингс находился в сильной оппозиции к президенту США Дональду Трампу: инициировал против него ряд расследований и был глубоко вовлечен в процесс импичмента. Также, отмечают в BBC News, сенатор был частым объектом критики со стороны Трампа.

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дональд трамп импичмент сенатор Элайджа Каммингс
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