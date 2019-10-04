В Конгрессе США обнародовали диалоги Волкера, Ермака и других

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В Палате представителей США для более полного расследования темы, которая привела к инициированию импичмента американского лидера Дональда Трампа, обнародовали часть переговоров топ-чиновников США между собой и помощником украинского президента Андреем Ермаком.

Как уточнили в открытом письме конгрессмены Адам Шифф, Элиот Энгель и Элайджа Каммингс, это сделано для того, чтобы публика имела более полное представление о ситуации, когда разные фигуранты дела публикуют "удобные" им выдержки таких бесед.

В документе частично приведены диалоги и их фрагменты между:

- личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и спецспедставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером (19 июля 2019 года);

- послом США в ЕС Гордоном Сондлендом и Волкером (19 июля);

- временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором и Сондлендом (21 июля);

- Джулиани, Волкером и Сондлендом (22 июля);

- Ермаком и Волкером (25 июля, до звонка Трампу);

- Волкером и Ермаком (25 июля, после звонка Трампу);

- Волкером и Сондлендом (9 августа);

- Волкером, Сондлендом и Джулиани (9 августа);

- Ермаком и Волкером (10 августа);

- Волкером и Сондлендом (13 августа);

- Волкером и Сондлендом (17 августа);

- Волкером и Ермаком (29 августа);

- Волкером, Тейлором и Сондлендом (30 августа);

- Волкером, Тейлором и Сондлендом (1 сентября);

- Волкером, Тейлором и Сондлендом (8 сентября);

- Тейлором и Сондлендом (9 сентября).

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Шифф - член Палаты представителей США от Калифорнии, председатель комитета по разведке с 2019 года.

- член Палаты представителей США от Калифорнии, председатель комитета по разведке с 2019 года. Энгель с 1989 года входит в Палату представителей США от штата Нью-Йорк, председатель комитета по иностранным делам с 2019 года. Его бабушка и дедушка были украинскими евреями, которые эмигрировали из Российской империи.

с 1989 года входит в Палату представителей США от штата Нью-Йорк, председатель комитета по иностранным делам с 2019 года. Его бабушка и дедушка были украинскими евреями, которые эмигрировали из Российской империи. Каммингс - член Палаты представителей США от Мэриленда, председатель комитета по надзору и реформам.

Как только имя Волкера "засветилось" в этом скандале, чиновник 28 сентября подал в отставку. Вчера он дал показания по этому делу в комитетах Конгресса.

Справка. В сентябре СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента, возможно, связанного с коррупцией в Украине. СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим. LIGA.net ведет хронику скандала.

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