В Конгрессе США обнародовали диалоги Волкера, Ермака и других

В Палате представителей США для более полного расследования темы, которая привела к инициированию импичмента американского лидера Дональда Трампа, обнародовали часть переговоров топ-чиновников США между собой и помощником украинского президента Андреем Ермаком.
Как уточнили в открытом письме конгрессмены Адам Шифф, Элиот Энгель и Элайджа Каммингс, это сделано для того, чтобы публика имела более полное представление о ситуации, когда разные фигуранты дела публикуют "удобные" им выдержки таких бесед.
В документе частично приведены диалоги и их фрагменты между:
- личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и спецспедставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером (19 июля 2019 года);
- послом США в ЕС Гордоном Сондлендом и Волкером (19 июля);
- временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором и Сондлендом (21 июля);
- Джулиани, Волкером и Сондлендом (22 июля);
- Ермаком и Волкером (25 июля, до звонка Трампу);
- Волкером и Ермаком (25 июля, после звонка Трампу);
- Волкером и Сондлендом (9 августа);
- Волкером, Сондлендом и Джулиани (9 августа);
- Ермаком и Волкером (10 августа);
- Волкером и Сондлендом (13 августа);
- Волкером и Сондлендом (17 августа);
- Волкером и Ермаком (29 августа);
- Волкером, Тейлором и Сондлендом (30 августа);
- Волкером, Тейлором и Сондлендом (1 сентября);
- Волкером, Тейлором и Сондлендом (8 сентября);
- Тейлором и Сондлендом (9 сентября).
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Как только имя Волкера "засветилось" в этом скандале, чиновник 28 сентября подал в отставку. Вчера он дал показания по этому делу в комитетах Конгресса.
Справка. В сентябре СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента, возможно, связанного с коррупцией в Украине. СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим. LIGA.net ведет хронику скандала.
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