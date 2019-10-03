Волкер убеждал Трампа, что Зеленский надежный союзник - Bloomberg

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер пытался изменить мнение президента США Дональда Трампа о президенте Владимире Зеленском. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации человека, лично знакомого с вопросом, пишет издание, первоначально Волкер старался изменить впечатление Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани, что новоизбранный президент Зеленский - ненадежный союзник.

Волкер, якобы, был среди тех, кто выступал за телефонный разговор между Трампом и Зеленским, рассматривая его как часть более широких усилий Госдепартамента по организации визита Зеленского в США.

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