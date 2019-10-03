Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Волкер убеждал Трампа, что Зеленский надежный союзник - Bloomberg

Волкер убеждал Трампа, что Зеленский надежный союзник - Bloomberg - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.10.2019, 16:15

Волкер был среди тех, кто выступал за телефонный разговор между президентами Украины и США

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер пытался изменить мнение президента США Дональда Трампа о президенте Владимире Зеленском. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации человека, лично знакомого с вопросом, пишет издание, первоначально Волкер старался изменить впечатление Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани, что новоизбранный президент Зеленский - ненадежный союзник.

Волкер, якобы, был среди тех, кто выступал за телефонный разговор между Трампом и Зеленским, рассматривая его как часть более широких усилий Госдепартамента по организации визита Зеленского в США.

Читайте также: Скандал года. Запутанная история с Трампом - максимально доступно

Напишите нам
Курт Волкер Владимир Зеленский дональд трамп
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 