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Волкер даст показания по делу об импичменте Трампа из-за Украины

Волкер даст показания по делу об импичменте Трампа из-за Украины - Фото
Курт Волкер (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Сергей Ильин)
03.10.2019, 14:38

Бывший спецпредставитель Госдепа станет первым непосредственно связанным с Украиной чиновником, который даст показания в Конгрессе США

3 октября бывший спецпредставитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер даст показания в Конгрессе по делу об импичменте президента США Дональда Трампа из-за телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Голос Америки

Волкер станет первым непосредственно связанным с Украиной чиновником, который даст показания в Конгрессе США.

Как сообщает издание, бывший спецпредставитель придет на совместное заседание комитетов Палаты представителей по вопросам разведки, иностранных дел и общего надзора. 

Неделю назад Волкер подал в отставку на фоне скандала вокруг разговора президентов Украины и США. 

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Курт Волкер Владимир Зеленский дональд трамп импичмент
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