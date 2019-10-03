Волкер даст показания по делу об импичменте Трампа из-за Украины

Курт Волкер (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Сергей Ильин)

3 октября бывший спецпредставитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер даст показания в Конгрессе по делу об импичменте президента США Дональда Трампа из-за телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Голос Америки.

Волкер станет первым непосредственно связанным с Украиной чиновником, который даст показания в Конгрессе США.

Как сообщает издание, бывший спецпредставитель придет на совместное заседание комитетов Палаты представителей по вопросам разведки, иностранных дел и общего надзора.

Неделю назад Волкер подал в отставку на фоне скандала вокруг разговора президентов Украины и США.