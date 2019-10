Адвокат Трампа выложил переписку о встрече с Ермаком

Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани опубликовал переписку о своих переговорах по поводу встречи с помощником президента Андреем Ермаком. Скриншоты разговоров Джулиани выложил в Twitter.

Дужлиани согласовывал свою встречу с Ермаком через экс-спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера. На опубликованном скриншоте Волкер сообщает Джулиани: "Пожалуйста, пришлите даты, когда будете в Мадриде. Я встречаюсь с Ермаком завтра утром. Он вылетит к вам в Мадрид".

В следующем твите Джулиани показал сообщение человека по имени Андрей: "Спасибо, господин мэр, за честный и продуктивный разговор. Я уверен, что с сегодняшнего дня все пойдет быстро и мы сможем поднять наши отношения на новый уровень. Если у меня будет ваше расписание, я запланирую поездку, чтобы встретиться лично."

This shows I immediately moved it forward in a positive way for them. They hardly were trying to control me because I was damaging their objective. In fact I was furthering it. Let’s see how Crooked Dems and Corrupt Media twist this? pic.twitter.com/5ZNrzU5Csw — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 3 октября 2019 г.

Также Джулиани показал сообщения Волкера и посла США в Европейском союзе Гордона Сондланда, в которых они обсуждают информацию о президенте Владимире Зеленском. Сондланд писал Джулиани: "Руди, только что говорил с Волкером. Он дал мне новую информацию о Зеленском. Я также напрямую говорил с Зеленским".

Volker should not be made a scapegoat. This is second State Department Ambassador obviously as aware and involved in asking me to do it as Kurt. They did nothing wrong. pic.twitter.com/EjixrmVx0I — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 3 октября 2019 г.

Волкер, согласно переписке, был готов консультировать Джулиани: "Хотел бы рассказать вам больше о дискуссии о Зеленском и также о российско-украинской динамике".

This was to set up a conference call for me to report to Ambassadors Volker and Sondland. Crooked Dems are conducting secret, unconstitutional Star Chamber trampling on basic civil rights and minimum fairness. pic.twitter.com/LeGYzlV17q — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 3 октября 2019 г.

Джулиани заявляет в одном из твитов: "Волкер не должен стать козлом отпущения". Сегодня Волкер выступит перед Конгрессом США в рамках расследования об импичменте Трампа.

