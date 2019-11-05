Половина американцев поддерживают импичмент Трампа - опрос

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Большинство американцев считает, что президент США Дональд Трамп должен быть подвергнут процедуре импичмента и отстранен от должности, поддержка такой позиции выросла за октябрь на 6%. Об этом свидетельствуют данные опроса, поведенного в конце октября NBC News и Wall Street Journal.

Основываясь на имеющейся информации, 49% респондентов высказались за то, что Трамп должен быть подвергнут импичменту и отправлен в отставку. За то, чтобы оставить Трампа в Белом доме, выступают 46%, не определились 5%.

Проведение Конгрессом расследования об импичменте поддержали 53% опрошенных, против высказались 44%, еще 3% не уверены в ответе.

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Опрос, проведенный в начале октября, показывал обратные цифры: тогда 43%, меньшинство, были за отставку Трампа, а большинство в 49% выступало против, при 8% неопределившихся.

Отношение к импичменту во многом совпадает с партийной поддержкой: расследование об импичменте поддерживают 89% избирателей-демократов, 58% независимых и только 9% республиканцев, отправить Трампа в отставку хотят 88% демократов, а 90% республиканцев против.

Опрос проводился среди 900 взрослых 27-30 октября, погрешность выборки не более 3,27%.

В конце сентября опрос The Hill показал рост поддержки расследования об импичменте.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

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