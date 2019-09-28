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В США выросла поддержка импичмента Трампа - опрос

В США выросла поддержка импичмента Трампа - опрос - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)
28.09.2019, 21:09

Поддержка импичмента растет как среди демократов, так и среди республиканцев

Почти половина американцев поддерживает решение Конгресса начать процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса, сообщает The Hill.

Начало расследования, которое может привести к импичменту Трампа, поддержали 47% опрошенных, это на 12% больше, чем в аналогичном опросе в июне. Противников такого решения стало на 3% меньше - 42%. 11% не смогли определиться с ответом.

Поддержка импичмента выросла как среди избирателей-демократов, так и среди республиканцев и независимых. Среди демократов импичмент поддерживают 78% (в июне было 59%), среди республиканцев - 18% (против 5% в июне). Среди независимых поддержка импичмента удвоилась и составила 41%.

Опрос был проведен 26-27 сентября среди 1001 избирателя, возможная ошибка - 3,1%.

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