Йованович рассказала о роли Авакова в скандале с импичментом

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани пытался втянуть Украину в американскую президентскую кампанию 2020 года через министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом заявила экс-посол США в Украине Мари Йованович в показаниях Конгрессу по делу об импичменте Дональда Трампа. Часть ее показаний опубликована на сайте комитета Конгресса по разведке.

По ее словам, после беседы с Джулиани Аваков поделился с ней своими опасениями.

"Он думал, что это очень опасно. Что Украина с момента обретения независимости получала двухпартийную поддержку и от демократов, и от республиканцев, и что оказаться внутри американской политики - это очень опасное для Украины место", - рассказала Йованович.

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Джулиани, по свидетельству Йованович, обсуждал с Аваковым "черную бухгалтерию" Януковича, из-за которой политконсультанту Полу Манафорту пришлось покинуть кампанию Трампа в 2016-м, вмешательство РФ и якобы вмешательство Украины в выборы США; также речь шла о деле Burisma и о том, что могло бы навредить экс-вице-президенту США Джозефу Байдену в избирательной кампании-2020.

Также, по словам Йованович, Аваков предупреждал ее, что Джулиани вместе с бизнесменами Игорем Фруманом и Львом Парнасом "заинтересованы в другом после" в Украине.

11 октября Йованович дала показания Конгрессу. В том числе она связала свою отставку с нежеланием давить на Украину по делу Burisma.

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