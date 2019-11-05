Йованович: Луценко не нравилось, что мы призываем к очистке ГПУ

Мари Йованович прибыла в Конгресс для дачи показаний (Фото - EPA)

Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко хотел отставки бывшего посла США в Украине Мари Йованович и добивался встречи с кем-то из американских топ-правоохранителей, сообщила она в показаниях Конгрессу по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Часть показаний опубликована на сайте комитета Конгресса по разведке.

"Луценко не нравилось, что мы продолжали призывать к очистке ГПУ. Он занял должность с тремя целями: реформировать прокуратуру, расследовать, кто убил невинных людей на Майдане во время Революции достоинства, и расследовать случаи отмывания денег, чтобы вернуть более $40 млрд, с которыми скрылись предыдущий президент и его приспешники. Ничего из этого не было сделано..." - сказала Йованович.

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По ее словам, посольство США пыталось побудить Луценко добиваться этих целей, ему это не нравилось, и он встречался, при посредничестве бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, чтобы "навредить ей", - в результате чего она перестала быть послом в Украине.

Йованович заявила, что Луценко пытался через посольство добиться встречи с генпрокурором США или с директором ФБР, поскольку у него якобы есть важная информация для них.

Йованович подчеркнула, что посольства не устраивают таких встреч, вместо этого в посольстве есть сотрудник ФБР, чтобы обмениваться подобной информацией с местными властями. Но Луценко не хотел общаться с таким сотрудником - по мнению Йованович, из-за того, что информация, которую он хотел передать, была, возможно, клеветой о ней, - например, о том, что она якобы передавала Луценко список людей, по которым нельзя вести расследования.

11 октября Йованович дала показания Конгрессу. В том числе она связала свою отставку с нежеланием давить на Украину по делу Burisma.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

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