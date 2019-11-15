Как "Ходячих мертвецов". Смотрят ли американцы слушания по Трампу

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Примерно 13,8 миллиона человек в США наблюдали в прямом эфире за первым днем публичных слушаний по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Такие данные со ссылкой на компанию Nielsen опубликовало Радио Свобода.

Это около 4,2% от всего населения США.

Вчера выступали американские дипломаты - врио посла в Украине Уильям Тейлор и зампомощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Сегодня, 15 ноября, выступит экс-посол в Украине Мари Йованович.

Источник пишет, что аудитория все же была меньше, чем 20,4 млн человек, которые в сентябре 2018-го наблюдали за назначением обвиняемого в секс-домогательствах Бретта Кавано главой Верховного суда США. Показания в Конгрессе экс-главы ФБР Джеймса Коми также были интереснее американцам - 19,5 млн. А доклад экс-адвоката Трампа Майкла Коэна смотрели те же 13,8 млн.

Почти 3 млн человек смотрели слушания по лояльному к республиканцам и Трампу в частности каналу Fox News.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что президент США Дональд Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.