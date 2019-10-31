Трамп лично блокировал военную помощь Украине - свидетель

Александр Виндман в Конгрессе перед дачей показаний (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп лично блокировал военную помощь Украине. Об этом в показаниях Конгрессу в рамках расследования об импичменте Трампа рассказал эксперт Совета нацбезопасности США Александр Виндман, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с показаниями.

Как стало известно ранее, Виндман рассказал о том, что начало Украиной расследования в отношении Burisma и возможного соперника Трампа на выборах Джозефа Байдена было условием для встречи президента Владимира Зеленского с Трампом. По словам Виндмана, позже ему стало ясно, что военная помощь в размере $400 млн также использовалась Трампом для давления на Украину.

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Виндман утверждает, что 15 августа бывший тогда советником Трампа по национальной безопасности Джон Болтон поручил ему подготовить памятку для Болтона и других в администрации, в которой были бы представлены обобщенные аргументы государственных ведомств о том, почему Трамп должен разблокировать фонды на помощь Украине как можно скорее.

16 августа Болтон и другие высокопоставленные правительственные чиновники, включая госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера, отправились в имение Трампа в Нью-Джерси, чтобы обсудить с президентом ряд вопросов нацбезопасности.

Видман узнал после этой встречи, что Трамп по прежнему отказывается направить военную помощь Украине. В связи с этим Виндман подумал, что президент все еще ждет объявления о начале расследований по Байденам, которое должны сделать украинские чиновники.