Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трамп лично блокировал военную помощь Украине - свидетель

Трамп лично блокировал военную помощь Украине - свидетель - Фото
Александр Виндман в Конгрессе перед дачей показаний (Фото: EPA)
31.10.2019, 11:17

Александр Виндман уверен, что блокирование помощи было связано с требованиями к Зеленскому по Burisma и Байденам

Президент США Дональд Трамп лично блокировал военную помощь Украине. Об этом в показаниях Конгрессу в рамках расследования об импичменте Трампа рассказал эксперт Совета нацбезопасности США Александр Виндман, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с показаниями.

Как стало известно ранее, Виндман рассказал о том, что начало Украиной расследования в отношении Burisma и возможного соперника Трампа на выборах Джозефа Байдена было условием для встречи президента Владимира Зеленского с Трампом. По словам Виндмана, позже ему стало ясно, что военная помощь в размере $400 млн также использовалась Трампом для давления на Украину.

Читайте также: "Это безумие". Трамп шантажировал Зеленского: как это было - описывает Уильям Тейлор

Виндман утверждает, что 15 августа бывший тогда советником Трампа по национальной безопасности Джон Болтон поручил ему подготовить памятку для Болтона и других в администрации, в которой были бы представлены обобщенные аргументы государственных ведомств о том, почему Трамп должен разблокировать фонды на помощь Украине как можно скорее.

16 августа Болтон и другие высокопоставленные правительственные чиновники, включая госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера, отправились в имение Трампа в Нью-Джерси, чтобы обсудить с президентом ряд вопросов нацбезопасности.

Видман узнал после этой встречи, что Трамп по прежнему отказывается направить военную помощь Украине. В связи с этим Виндман подумал, что президент все еще ждет объявления о начале расследований по Байденам, которое должны сделать украинские чиновники.

Напишите нам
импичмент военная помощь дональд тармп александр Виндман
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 