Что требовал Трамп: опубликованы черновики заявления Зеленского

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)

Обнародованы черновики заявления о борьбе с коррупцией, которое должен был сделать президент Владимир Зеленский по требованию президента США Дональда Трампа. Варианты заявления содержатся в переписке на то время спецпосланника по Украине Курта Волкера и помощника президента Андрея Ермака, опубликованной комитетом Конгресса США по разведке.

В октябре глава посольства США в Украине Уильям Тейлор сообщил Конгрессу, что от Зеленского требовали сделать заявление о борьбе с коррупцией, в котором упоминались бы дело Burisma и якобы вмешательство украинцев в американские выборы 2016 года - иначе Украина могла не получить военную помощь, а личная встреча Тармпа и Зеленского - не состояться. 12 сентября Ермак отправил Волкеру черновик заявления, в котором прямые упоминания отсутствуют:

"Отдельного внимания заслуживает проблема вмешательства в политические процессы Соединенных Штатов, в том числе при возможном участии некоторых украинских политиков. Хочу заявить о недопустимости подобной практики. Мы намерены обеспечить и довести до конца прозрачное и непредвзятое расследование всех имеющихся фактов и эпизодов, что в свою очередь предотвратит повторение данной проблемы в будущем".

Читайте также: Посол США в ЕС вспомнил, как шантажировал Украину военной помощью

13 августа Волкер предложил Ермаку свой вариант, подчеркнув, что добавил "два ключевых элемента", изменив последнее предложение:

"Мы намерены обеспечить и довести до конца прозрачное и непредвзятое расследование всех имеющихся фактов и эпизодов, в том числе включающие Burisma и американские выборы 2016 года, что в свою очередь предотвратит повторение данной проблемы в будущем".

В итоге заявление Зеленского так и не было сделано, а сентябре военная помощь Украине была разблокирована.

Читайте также: Йованович рассказала о роли Авакова в скандале с импичментом