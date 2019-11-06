Посол США в ЕС вспомнил, как шантажировал Украину военной помощью

Гордон Сондленд перед дачей показаний в Конгрессе (Фото: EPA)

Посол США в ЕС Гордон Сондленд внезапно изменил свои показания Конгрессу рамках расследования об импичменте президента Дональда Трампа, перед тем, как они должны были быть опубликованы. Об этом сообщает CNN.

В трехстраничном письме, направленном Конгрессу в понедельник, Сондленд вспоминает, что 1 сентября прямо говорил советнику президента Владимира Зеленского Андрею Ермаку: "американская помощь, скорее всего, не будет возобновлена, пока Украина не сделает антикоррупционного заявления, которое мы обсуждали много недель" (речь идет о заявлении о начале расследований по делу Burisma и якобы вмешательству украинцев в американские выборы 2016 года).

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В этот же день глава посольства США в Украине Уильям Тейлор написал Сондленду сообщение: "Мы теперь говорим, что военная помощь и встреча в Белом доме (Зеленского и Трампа - ред.) зависят от расследований?" Сондленд в ответ убеждал Тейлора, что речь вовсе не идет о требовании "услуга за услугу", а только о борьбе с коррупцией.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

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