"Хорошо представлены на Мисс Вселенная": разговор Трамп-Зеленский

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

21 апреля состоялся первый телефонный разговор между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Текст его расшифровки был сегодня обнародован Белым домом и опубликован на сайте CNN.

Трамп первый раз позвонил Зеленскому после того, как стало известно о его победе на выборах президента Украины. Из-за предположений, что во время второго разговора с Зеленским, который произошел 25 июля, Трамп требовал от Украины начать расследование против его потенциального соперника на выборах, в США началось расследование об импичменте.

Текст является не расшифровкой аудиозаписи, а реконструкцией на основе записей и воспоминаний госслужащих, присутствовавших во время разговора в Ситуационной комнате Белого дома, и персонала, который его слушал.

Президент Трамп: Поздравляю вас с хорошо проделанной работой и с фантастическими выборами.

Избранный президент Зеленский: Приятно слышать это от вас. Огромное спасибо. Очень приятно слышать это от вас, и я очень ценю ваши поздравления.

Трамп: Это были невероятные выборы.

Зеленский: Еще раз, большое спасибо. Как видите, мы очень старались сделать все возможное. Вы были для нас великолепным примером.

Трамп: Я думаю, вы проделали отличную работу. У меня много друзей в Украине, кто знает вас и кому вы нравитесь. У меня много друзей в Украине, и они, честно, ждали вашей победы. То что вы сделали - это удивительно. Я думаю, в некотором смысле, я сделал что-то похожее. У нас потрясающий прогресс в США, у нас самая потрясающая экономика за все время. Я просто хотел поздравить вас. У меня нет сомнений, что вы будете фантастическим президентом.

Зеленский: Прежде всего, огромное вам спасибо, снова, за поздравления. Мы в Украине - независимая страна, и независимая Украина - мы собираемся все сделать для людей. Вы, как я сказал, отличный пример. Мы надеемся продвинуться в работе, как это сделали вы. Вы всегда будете отличным примером для многих. Вы отличный пример для наших новых руководителей. Я также хотел бы пригласить вас, если это возможно, на инаугурацию. Я знаю, как вы заняты, но, если возможно, чтобы вы приехали на инаугурацию, это было бы замечательно, было бы замечательно, если бы вы смогли быть с нами в этот день.

Трамп: Что ж, это очень хорошо. Я прикину, и, хорошо, скажите нам дату, и, самое малое, от нас будет отличный представитель. Или больше чем один американец будет с вами в этот великий день. Что ж, мы отправим кого-нибудь, как минимум, очень, очень высокого уровня, и они будут с вами. В самом деле, невероятный день для невероятных достижений.

Зеленский: Еще раз спасибо, и мы надеемся на ваш визит или на визит делегации высокого уровня. Но тен слов, которые могли бы описать нашу замечательную страну. Какие милые, теплые и дружелюбные у нас люди, какая вкусная и восхитительная у нас еда, и как прекрасна Украина. Нашу страну не описать словами, так что лучше вам самому ее увидеть. Если бы вы смогли приехать, это было бы отлично. Так что еще раз приглашаю вас.

Трамп: Да, я согласен с вами насчет вашей страны, и я с нетерпением жду этого. Когда я владел конкурсом Мисс Вселенная, там всегда были замечательные люди. Украинцы всегда были очень хорошо представлены. Когда вы освоитесь и будете готовы, я приглашу вас в Белый дом. Нам есть много о чем поговорить, но мы с вами все время.

Зеленский: Что ж, спасибо за приглашение. Мы его принимаем и с нетерпением ждем визита. Спасибо еще раз. Я и вся моя команда нетерпением ждет этого визита. Еще раз спасибо за поздравления. И я думаю, что все же будет отлично, если вы сможете приехать и быть с нами в этот очень важный день нашей инаугурации. Результаты невероятны - они нас очень впечатлили. Так что это будет совершенно фантастически, если бы вы смогли приехать и быть с нами в этот день.

Трамп: Очень хорошо. Мы дадим вам знать очень скоро, и, независимо ни от чего, мы скоро увидимся. Поздравлею - и, пожалуйста, передайте привет украинцам и вашей семье. Дайте им знать, что я посылаю им мои лучшие пожелания от нашей страны.

Зеленский: Что ж, спасибо еще раз. Хорошего полета, и скоро увидимся.

Трамп: Берегите себя и скажите великолепную речь сегодня. Берегите себя, скоро увидимся.

Зеленский: Большое спасибо. Мне сложно, но я буду практиковаться в английском, и при встрече мы будем говорить на английском. Большое спасибо.

Трамп (Смеется): Прекрасно это слышать! Это очень хорошо. Я бы не смог говорить с вами на вашем языке. Я очень впечатлен. Спасибо большое.

Зеленский: Вам большое спасибо. Скоро увидимся.

Трамп: Хорошего дня. Удачи.

Зеленский: До свидания.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.