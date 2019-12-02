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Трамп отказался давать показания Конгрессу по делу об импичменте

Трамп отказался давать показания Конгрессу по делу об импичменте - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
02.12.2019, 08:12

В Белом доме называют расследование против президента "однопартийным и безосновательным"

Американский президент Дональд Трамп не будет давать показания Конгрессу США по делу об импичменте. Об этом говорится в письме адвоката Белого дома Пэта Киполлоне юридическому комитету Конгресса, передает Politico.

Президент не будет участвовать в слушаниях, поскольку считает, что безосновательное и однопартийное расследование противоречит исторической практике, процессуальному праву и справедливости.

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"Нельзя ожидать нашего участия в слушаниях, пока не будут названы свидетели, а также пока не станет известно, обеспечит ли юридический комитет президенту справедливый процесс путем дополнительных слушаний", - говорится в письме.

Киполлоне также напомнил, что Трамп не сможет 4 декабря прийти на слушания, поскольку в этот день будет находиться в Лондоне на саммите НАТО.

Справка. Президента США Трампа подозревают в том, что он хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против конкурента, якобы связанного с коррупцией в Украине. С этим увязали заморозку военной помощи КиевуДемократы добиваются импичмента Трампа - 27 ноября президента пригласили дать показания в Конгрессе. Есть стенограммы первого и второго телефонных разговоров Трамп-Зеленский. Вся эта история - максимально доступно. 

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