Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кто может стать соперником Трампа на выборах – опрос CNN

Кто может стать соперником Трампа на выборах – опрос CNN - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
27.11.2019, 17:11

Джозеф Байден потерял 6% поддержки, однако продолжает лидировать среди кандидатов-демократов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден лидирует среди других кандидатов на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственный опрос.

По данным опроса, 28% сторонников демократов поддерживают Байдена, что на 6% меньше, чем это было в результатах октябрьского опроса.

Читайте также: Импичмент Трампа. Умер один из главных противников президента США

Сенатор Берни Сандерс, обещавший в случае победы на выборах "рассказать все об инопланетянах", имеет 17%. Сенатор Элизабет Уоррен - 14%. У мэра города Саут-Бенд в Индиане Пита Буттиджича -11% - его поддержка с октября выросла почти в два раза.

Бывший мэр Нью-Йорка, Майкл Блумберг, пока имеет только 3%, однако он лишь на днях заявил о желании быть кандидатом в президенты от демократов.

Справка. Кандидат в президенты от Демократической партии будет избран в ходе праймериз, запланированных на февраль–июнь 2020-го.

Читайте также: Ответ на импичмент: в сенате США займутся Порошенко и Байденом

Напишите нам
дональд трамп демократическая партия Майкл Блумберг выборы президента сша джо байден элизабет уоррен праймериз Пит Буттиджич
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 