Кто может стать соперником Трампа на выборах – опрос CNN

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Бывший вице-президент США Джозеф Байден лидирует среди других кандидатов на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственный опрос.

По данным опроса, 28% сторонников демократов поддерживают Байдена, что на 6% меньше, чем это было в результатах октябрьского опроса.

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Сенатор Берни Сандерс, обещавший в случае победы на выборах "рассказать все об инопланетянах", имеет 17%. Сенатор Элизабет Уоррен - 14%. У мэра города Саут-Бенд в Индиане Пита Буттиджича -11% - его поддержка с октября выросла почти в два раза.

Бывший мэр Нью-Йорка, Майкл Блумберг, пока имеет только 3%, однако он лишь на днях заявил о желании быть кандидатом в президенты от демократов.

Справка. Кандидат в президенты от Демократической партии будет избран в ходе праймериз, запланированных на февраль–июнь 2020-го.

Ранее Байден уверенно побеждал нынешнего президента Дональда Трампа в опросе Fox News.

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