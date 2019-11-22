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Ответ на импичмент: в сенате США займутся Порошенко и Байденом

Ответ на импичмент: в сенате США займутся Порошенко и Байденом - Фото
Джо Байден (фото - EPA)
22.11.2019, 10:14

Экс-вице-президента США подозревают в том, что якобы ради прекращения дела против своего сына он заставил Порошенко уволить Шокина

Глава юридического комитета Сената США Линдси Грэм направил государственному секретарю Майклу Помпео запрос на документы, относящиеся к разговорам бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Петра Порошенко. Об этом сообщает Washington Post.

Сенатора-республиканца интересует возможная связь между увольнением генпрокурора Виктора Шокина и делом против компании Burisma, в набсовет которой входил сын Байдена Хантер.

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Справка. Байден сам сообщал о том, что потребовал от Порошенко уволить Шокина, в противном случае Украина могла не получить $1 млрд кредитных гарантий. По версии Байдена, увольнение Шокина было консолидированным требованием Запада из-за отсутствия борьбы с коррупцией. По версии, которую поддерживают в США многие республиканцы и сторонники президента Дональда Трампа, Байден добивался увольнения Шокина из-за уголовного дела, которое якобы могло затронуть Хантера Байдена. Прошенко эту версию отрицает. Требование к властям Украины со стороны Трампа заявить о начале расследования против Байдена стало центральным событием в процедуре импичмента.

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Петр Порошенко импичмент джо байден Burisma виктор шокин
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