Ответ на импичмент: в сенате США займутся Порошенко и Байденом

Джо Байден (фото - EPA)

Глава юридического комитета Сената США Линдси Грэм направил государственному секретарю Майклу Помпео запрос на документы, относящиеся к разговорам бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Петра Порошенко. Об этом сообщает Washington Post.

Сенатора-республиканца интересует возможная связь между увольнением генпрокурора Виктора Шокина и делом против компании Burisma, в набсовет которой входил сын Байдена Хантер.

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Справка. Байден сам сообщал о том, что потребовал от Порошенко уволить Шокина, в противном случае Украина могла не получить $1 млрд кредитных гарантий. По версии Байдена, увольнение Шокина было консолидированным требованием Запада из-за отсутствия борьбы с коррупцией. По версии, которую поддерживают в США многие республиканцы и сторонники президента Дональда Трампа, Байден добивался увольнения Шокина из-за уголовного дела, которое якобы могло затронуть Хантера Байдена. Прошенко эту версию отрицает. Требование к властям Украины со стороны Трампа заявить о начале расследования против Байдена стало центральным событием в процедуре импичмента.